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Cisse Göztepe'de

Göztepe, transferde atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Seraing’den ayrılan 28 yaşındaki Gineli milli ön libero İbrahima Cisse’yle her konuda anlaştı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Cisse Göztepe'de
Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Bandırmaspor'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Göztepe, transfere yoğunlaştı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden, Göztepe'nin hakim ortağı olan Sport Republic'in kulübü Southampton'da görev yapan kaleci Mateusz Lis'le ilgilenen sarı-kırmızılılar, orta saha İbrahima Cisse'nin transferini bitirdi. Belçika'nın FC Seraing takımından ayrılan Gineli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi. HAFTA sonuna kadar İzmir'e geleceği öğrenilen 28 yaşındaki futbolcuyla bir aksilik yaşanmazsa resmi sözleşme imzalanacak. Belçika'da Standard Liege ekibinde vitrine çıkan Cisse, aynı ülkede Mechelen'de de top koşturdu. Bu kulübün ardından Fransa'nın yolunu tutan oyuncu, Tours takımında görev yapıp Fulham'a transfer oldu. Fulham'da Premier Lig'e yükselme sevinci yaşayan Cisse, tekrar Belçika'ya döndü. Son olarak FC Seraing'de ter döken deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmada boy gösterdi.
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