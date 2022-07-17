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Göztepe Yasin Öztekin'i istiyor

Son dakika transfer haberi... Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, 35 yaşındaki milli futbolcu Yasin Öztekin'i kadrosuna katıyor. Yasin Öztekin geçtiğimiz sezon Samsunspor formasıyla 12 gol attı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 13:32
Göztepe Yasin Öztekin'i istiyor

Transfer döneminde Obinna Mamah, Romal Palmer, Berkin Özgür, Uğur Kaan Yıldız, Berkay Atay ve Hüsamettin Yener ile sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, eski oyuncusu Yasin Öztekin'le anlaşma sağladı. Geçen sezonu Samsunspor'da geçiren 35 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalayıp takıma dahil olacağı kaydedildi.


Göztepe'ye 2018-2019'da Galatasaray'dan transfer olup toplam 1.5 sezon Süper Lig'de forma giyen deneyimli kanat oyuncusunun kaptanlık görevini de üstleneceği belirtildi. Sarı-kırmızılılarda 42 karşılaşmaya çıkan Yasin Öztekin, 10 gol attı. Almanya'da Borussia Dortmund altyapısında yetişen Yasin, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray ve Sivasspor'da da top koşturdu. Yasin, 6 defa da A Milli Takım'da forma giydi.

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