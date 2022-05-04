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Kaptan Halil ile yine kriz çıktı!

Süper Lig'den düşen Göztepe'de kaptan Halil Akbunar'la taraftarın arası yine açıldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Kaptan Halil ile yine kriz çıktı!
Süper Lig'den düşen Göztepe'de kaptan Halil Akbunar'la taraftarın arası yine açıldı. Göztepe'de profesyonel olup, formasını 2. ve 1. Lig'de dahi terleten Halil, Rize maçında sert şekilde protesto edildi. Her topu ayağına aldığında ıslıklanan deneyimli futbolcu, 2018-19'da da taraftardan büyük tepki görmüştü. Ligde kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'nin Akhisar'a 1-0 yenildiği maçın ardından futbolcu Alpaslan Öztürk'le birlikte taraftarla gerginlik yaşayan Halil bir süre taraftarlarla küs kalmıştı.
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