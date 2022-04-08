Murat Yazıcı: Göztepe için en iyisi olacak

Murat Yazıcı, Mehmet Sepil'in Göztepe'den ayrılığının ardından kulübü daha ileriye taşıyacak bir devir sürecine başlandığına da dikkat çekti. Yazıcı, "Kulübün geçmişine yakışır ve daha önemlisi geleceğine zarar vermeyecek adaylar değerlendirmeye alınmaktadır. Göztepe'miz için en iyisinin olması için çaba göstermekteyiz" bilgisini verdi.



MÜCADELEYE DEVAM

Düşme hattındaki Göztepe'de Mehmet Sepil'in başkanlık görevini bırakmasının ardından göreve gelen Murat Yazıcı, açıklamalarda bulundu. 7 haftada büyük bir mücadele vereceklerini vurgulayan Yazıcı, "Son haftaya kadar tarihimizin bize mirası olan Göztepe duruşu ile mücadelemize devam edeceğiz. Düşsek de Göztepe gibi düşecek, kalsak da Göztepe gibi kalacağız" dedi.



100. YIL İÇİN FIRSAT

Başkan Murat Yazıcı, bulundukları kötü duruma rağmen Göztepe'nin 100. yılına dikkat çekti. Yazıcı, "2025'te 100. yılımızın başarılar ile taçlanması için bir başlangıç noktası, bir fırsattır. Yeniden yapılanma dönemi olarak değerlendirilmelidir" dedi.