SPOR HABERİ - Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil istifa etti!

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır."

Kulübü devredeceğiyle ilgili iddialar merak uyandıran Sepil'in istifa öncesi toplantı yaptığı öğrenildi. Sepil yaptığı toplantıda oyuncularla "Değerli oyuncu kardeşlerim. Kamuoyuna paylaştığım gibi 8 yıldır büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm başkanlık görevimden istifa ettim. Göztepe yönetimini emin ellere teslim edene kadar 8 yıldır olduğu gibi maddi ve manevi tüm yükümlülüklerimi ve sözlerimi yerine getireceğim. Oynayacağımız 8 kritik haftada hep birlikte Göztepe'ye yakışır şekilde mücadele edip, Göztepe'mizi bu süreçten çıkaracağınıza inanıyor ve sizlere güveniyorum. Bu Göztepe ile yaşadığım 8 yıllık başkanlık döneminde bana verilecek en büyük ödül olacaktır" ifadelerini kullandığı bildirildi.