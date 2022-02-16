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Son dakika spor haberleri: Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi seferberlik ilan edildi

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de Galatasaray'la karşı karşıya gelecek olan Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cherif Ndiaye, Adis Jahovic, Dzenan Burekovic, Marko Mihojevic ve Atınç Nukan'ın maça yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:37
Son dakika spor haberleri: Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi seferberlik ilan edildi

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Altay ve Atakaş Hatayspor maçlarını kaybedip yeniden düşme potasına yaklaşan Göztepe'de sakat oyuncular için adeta seferberlik ilan edildi. Ligin 26. haftasında pazartesi günü GalatasarayGürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak İzmir ekibinde Cherif Ndiaye, Adis Jahovic, Dzenan Burekovic, Marko Mihojevic ve Atınç Nukan'ın tedavileri tüm hızıyla sürerken, sağlık ekibinin oyuncuları maça yetiştirebilmek için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

Hatayspor maçında görev alamayan 5 oyuncudan Ndiaye'de karın kası zedelenmesi, Atınç'ta sol diz ödemi, Burekovic'de kas yaralanması, Mihojevic'te ayak bileği ödemi ve Jahovic'te de alt adele sakatlığı bulunuyor. Göztepe'de Ndiaye'nin Galatasaray maçına büyük ölçüde yetişeceği kaydedildi. Ancak diğer 4 oyuncunun şu an için durumlarının net olmadığı ifade edildi. Göztepe'de ayrıca sarı kart cezaları sona eren orta saha Obinna Nwobodo ve stoper Dino Arslanagic de Galatasaray mücadelesinde görev alabilecek. Hatayspor karşılaşmasında sarı kart gören Atakan ise cezalı duruma düştüğü için pazartesi akşamı sahadaki yerini alamayacak.

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