Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Gaziantep FK maçı 6 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.