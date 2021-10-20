Göztepe kilitlendi

Kasımpaşa'ya 2-1 yenerek 4 maç sonra galip gelmeyi başaran Göztepe, Trabzonspor'la karşılaşmasına kilitlendi. Zor haftaların ardından İstanbul'da kazanılan 3 puanla kara bulutları dağıtan sarı- kırmızılılar taraftarıyla barışırken, tüm camiada umutlar yeşerdi.
Kasımpaşa'ya 2-1 yenerek 4 maç sonra galip gelmeyi başaran Göztepe, Trabzonspor'la karşılaşmasına kilitlendi. Zor haftaların ardından İstanbul'da kazanılan 3 puanla kara bulutları dağıtan sarı- kırmızılılar taraftarıyla barışırken, tüm camiada umutlar yeşerdi. Öte yandan sakatlanan Halil Akbunar'ın tedavisi sürüyor.