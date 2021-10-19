Göztepe'de bayram havası

Süper Lig'de üst üste 4 mağlubiyetin ardından milli ara sonrası Kasımpaşa'yı geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe, düşme hattından sıyrılamasa da 3 puandan çok daha fazlasını kazandı.
Süper Lig'de üst üste 4 mağlubiyetin ardından milli ara sonrası Kasımpaşa'yı geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe, düşme hattından sıyrılamasa da 3 puandan çok daha fazlasını kazandı. Göz-Göz, 51'de kalesinde golü görse de ardından 68'de suskun golcüsü Jahovic ve 87'de Tijanic'le galibiyete uzandı. Göztepe'de bu sezon en çok eleştirilen isimlerden olan Makedon santrfor Jahovic, ilk golünü atarken, milli ara öncesi Giresun önünde skor 0-0'ken penaltı kaçıran yeni transferlerden Tijanic de attığı jeneriklik galibiyet golüyle kendisini affettirdi.