Göz-Göz’de bir tek Obinna

Süper Lig'de milli araya art arda 4 mağlubiyetle giren ve düşme hattına gerileyen Göztepe'de birçok futbolcu bu sezonki performanslarıyla hayal kırıklığı yaratırken, Obinna Nwobodo takımın adeta nazar boncuğu oldu. Sürpriz performansıyla ilk 11'in vazgeçilmezi olan Nijeryalı ön libero, bu sezon da fark yarattı. Bu sezon oynanan 8 maça ilk 11'de çıkarak tamamında 90 dakika sahada kalan Obinna, 8 haftada rakipten en fazla top çalan orta saha oyuncusu oldu. 24 yaşındaki genç orta saha, rakiplerden 35 kez top çaldı.