Derbi bizim

Göztepe'nin yeni Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Altay ile yapacakları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı takımın çok iyi çalıştığını belirtirken, "Şu ana kadar yaşananlardan dolayı çok mutluyum. İyi çalışıyoruz, iyi işler yapıyoruz, maalesef futbolda bazen iyi çalışmak iyi sonuçlar getirmeyebiliyor ama biz iyi bir sonuç aldık, bundan dolayı çok mutluyuz. Aynı şekilde çalışmaya ve antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Bunun sonucunda da umuyorum iyi sonuçlar gelmeye devam edecek. Önümüzde çok uzun bir süreç var" değerlendirmesinde bulundu.

İKİ EKSİĞİMİZ BULUNUYOR

Derbinin önemine değinen Maestro, "3 puanın normal bir galibiyetten daha sevindirici olacağını, olası bir durumda da normal bir mağlubiyetten daha üzücü olacağını paylaştık. Müsabaka öncesi 2 önemli eksiğimiz var. Özellikle Murat hem genel anlamda hem de takımımız içerisindeki pozisyonuna baktığımızda bizim için önemli bir eksik. Ama yedeklerimiz de en iyi şekilde hazır. Çok iyi bir takıma sahibiz. Yedeklerimizin, 11'de fırsat bulup eksik oyuncularımızın yokluğunu bize hissettirmeyecek derecede hazır olup sahada olacaklarına inanıyorum" dedi.