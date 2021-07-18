Göztepe'ye Sambacı kanat

Göztepe, Portekiz temsilcisi Gil Vicente'den 25 yaşındaki sağ kanat Lourency Rodrigues'i renklerine bağladı. Brezilyalı oyuncu için bonservis bedeli ödenmedi. Sarıkırmızılılar, Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilya'dan İzmir'e 2 hafta önce gelen deneyimli futbolcu pandemi kuralları gereği 14 gün karantinada tutuldu. Herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan Lourency, imzayı atar atmaz takımla çalışmalara başladı. Lourency daha önce Chapecoense, Vila Nova ve Brasil-RS kulüplerinde top koşturdu. Kariyerinde 144 resmi maç bulunan oyuncu 17 gol, 9 asist yaptı.