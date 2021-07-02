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Son dakika transfer haberi: Göztepe'den Dino Arslanagic bombası!

Göztepe, Altınordu'dan Kahraman Demirtaş ve Portekiz ekibi Gil Vicente'den Brezilyalı Lourency Rodrigues'in ardından transfer şova devam ediyor. İzmir ekibi, Belçika takımı Gent’in stoperi Dino Arslanagic’le de anlaştı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Göztepe'den Dino Arslanagic bombası!

Göz- Göz, Avusturya'nın FC Wacker takımından 19 yaşındaki stoper Şefik Abalı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. 1.92 boyundaki genç futbolcu, kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Alt yaş kategorilerinde Avusturya Milli Takım formasını giyen Abalı, ardından Türkiye U19 ve U21 Milli Takım forması ile sahada yer aldı.

10 YILDIR BELÇİKA'DA
İzmir ekibi, Belçika'da Gent'ten Dino Arslanagic'le de her konuda anlaşmaya vardı. Mouscron altyapısından Fransız ekibi Lille'in altyapısına transfer olan ve ardından 2011'de S.Liege'le Belçika kariyerine başlayan 28 yaşındaki stoper, 10 yıldır Belçika'da ter döktü. 1.91 boyundaki Bosna Hersek asıllı Belçikalı savunmacının, 6 Temmuz'daki Afyon kampına katılacağı öğrenildi. Belçika'nın A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Arslanagic, geçen sezon Gent'te 22 maçta boy gösterdi.

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