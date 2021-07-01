Son dakika transfer haberi: Göztepe Şefik Abalı'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya'nın FC Wacker takımından 19 yaşındaki stoper Şefik Abalı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir'e gelen 1.92'lik genç oyuncu kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Avusturya'nın Innsbruck şehrinde dünyaya gelen Şefik Abalı, SV Telfs takımının altyapısında yetiştikten sonra FC Wacker ile profesyonel oldu. Alt yaş kategorilerinde Avusturya Milli Takım formasını giyen 19 yaşındaki futbolcu, ardından Türkiye U19 ve U21 Milli Takım forması ile sahada yer aldı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Şefik Abalı'ya sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

