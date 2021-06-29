Son dakika spor haberi: Adis Jahovic: Göztepe taraftarı Türkiye'nin en iyisi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Ünal Karaman için sürpriz doğum günü organizasyonu gerçekleştirildi. 55 yaşını dolduran deneyimli teknik adam için tesislerde pasta kesilirken, antrenmana gelen bir grup taraftar da Karaman'ın yeni yaşını kutladı. Taraftarlar, Karaman ve futbolcularla fotoğraf çektirerek sezonun iyi geçmesini diledi.



"ÇOK İYİ ÇALIŞACAĞIM"

Antrenman öncesinde Göztepe'nin deneyimli golcüsü Adis Jahovic, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Jahovic, "Göztepe benim yuvam" diyerek 3 senelik ayrılığın ardından sarı-kırmızılı kulübe döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Jahovic, "Buraya 2016 yılında geldim ve 1.5 sene futbol oynadım. Profesyonellik gereği ayrıldım. Takım arkadaşlarımla birlikte inşallah çok iyi çalışacağım. İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız" dedi.



"GÖZTEPE TARAFTARI TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

Göztepe'de ilk forma giydiği dönemde maçlarını Atatürk Stadı ve Doğanlar Stadı'nda oynadıklarını anımsatan Jahovic, "O dönem Gürsel Aksel Stadı'nın projesini gördüğümde çok etkilenmiştim. Daha sonra takımdan ayrıldım ama geldikten sonra bu muhteşem stada çıktım. Ancak taraftarımız olmadığı için her şey yüzde yüz değildi. Onlar bizim için çok önemli. Bizim için sahada 12'nci adam görevini görüyorlar. Onlarla birlikte olmak çok farklı bir duygu. Umarım geri gelirler ve onlarla o güzel günleri tekrar yaşarız. 3 sene sonra geri döndüm ben ve ailem Göztepe taraftarını çok özlemiştik. Göztepe taraftarı Türkiye'nin en iyisi. Umarım en kısa zamanda onlarla buluşuruz" diye konuştu.