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Son dakika transfer haberi: 'de Nyom'u kadroda görmek istiyor!

Son dakika transfer ve spor haberi: ekibi 'de transfer harekatı devam ediyor. Sağ bek arayışında olan ekibinde teknik direktör 'ın, 'deki sözleşmesi sona eren Nyom'u kadroda görmek istediği belirtildi. Sarı-kırmızılı kurmayların Kamerunlu oyuncuyla görüşmelere başladığı kaydedildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 16:56
Son dakika transfer haberi: Göztepe'de Ünal Karaman Allan Nyom'u kadroda görmek istiyor!

'de transfer döneminde 'dan stoper 'ı resmen renklerine bağlayan 'de teknik direktör yönetime sağ bek alınması için isim verdi. ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Karaman'ın Nyom'u istediği öğrenildi.

'nın takımında top koşturan Kamerunlu oyuncunun sözleşmesinin bittiği bildirilirken, harekete geçen kurmaylar oyuncuyla görüşmelere başladı. 'da geçen sezon 31 maça çıkan 33 yaşındaki sağ bek 2336 dakika sahada kaldı. Nyom 12 defa da 'nda top koşturdu.

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