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Göztepe'de Başkan Sepil taraftara seslenecek

ekiplerinden Göztepe'de geçen hafta şok bir kararla görevini bırakacağını açıklayan Başkan 'in yarın saat 21.00'de sosyal medya üzerinden kamuoyuna ve taraftara açıklamalarda bulunacağı bildirildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:28
Göztepe'de Başkan Sepil taraftara seslenecek

Yurt dışından dönüp yönetim kurulu ile bir araya gelen Sepil'in genel kurul kararı aldığı iddia edildi. Yönetimi icra kuruluna bırakması beklenen 'in camiaya önemli mesajlar vereceği vurgulandı.

Birçok sivil toplum kuruluşu başta olmak üzere taraftarın büyük destek verdiği Sepil'in kararından dönmediği de öğrenildi. Oluşacak icra kurulunda mevcut Başkan Vekili ve yönetici 'nin de yer alması beklenirken, transferde ise tam yetkinin sportif direktörlük görevini üstlenen 'ta olacak. Mehmet Sepil'in ise geri planda kalmayı tercih edeceği ve çok kritik durumlar dışında kulübe müdahale etmeyeceği açıklandı.

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