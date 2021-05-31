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Forvete yunan

Yeni sezonda iddialı girmek isteyen Göz-Göz, 22 yaşındaki golcüyle anlaştı. Yoncalar’la bonserviste son pürüzleri giderip en kısa sürede imzaları atacak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Forvete yunan
Yeni sezon öncesi kolları sıvayan , iddialı bir kadro kurmak için transfere hız verdi. Sarı-kırmızılılar, 'ın takımında forma giyen golcü ile prensipte anlaştı. Sportif Direktör Erk Toros'un Yunan kulübüyle oyuncunun bonservisi konusunda son pürüzleri gidermek üzere olduğu ve 22 yaşındaki santrforun en kısa zamanda sarı-kırmızılılara imza atacağı kaydedildi. 'da 'un altyapısında da forma giyen Kampetsis, 2018- 19 sezonunda Panathinaikos'a geldi.

PANA'DA 64 MAÇA ÇIKTI

Yunanistan devi Panathinaikos'ta 3 sezondur boy gösteren genç forvet, profesyonel kariyerinde 81, yeşilbeyazlılarda 64 karşılaşmaya çıktı. Bu sezon 20 maçta oynayan Kampetsis, 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. Öte yandan ekibi, iç transferde bir oyuncusuna daha imza attırdı. Göztepe, stoper ve sol bek 'den sonra sağ bek 'yi de takımda tuttu. 2019-20 sezonunun başında 'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcunun kontratı 1 yıl daha uzatıldı. Geride kalan sezonda 24 Süper Lig maçına çıkan Murat, toplam 2 bin 418 dakika süre aldı, 1 asist yaptı.

Panathinaikos'la sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Kampetsis, 1.86'lık uzun boyuyla özellikle kafa toplarında tehlike yaratan bir isim. Genç santrfor, A Milli Takımı hariç tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. U21'de 12 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

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