Forvete yunan

PANA'DA 64 MAÇA ÇIKTI
Yunanistan devi Panathinaikos'ta 3 sezondur boy gösteren genç forvet, profesyonel kariyerinde 81, yeşilbeyazlılarda 64 karşılaşmaya çıktı. Bu sezon 20 maçta oynayan Kampetsis, 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. Öte yandan İzmir ekibi, iç transferde bir oyuncusuna daha imza attırdı. Göztepe, stoper Atınç Nukan ve sol bek Berkan Emir'den sonra sağ bek Murat Paluli'yi de takımda tuttu. 2019-20 sezonunun başında Hatayspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcunun kontratı 1 yıl daha uzatıldı. Geride kalan sezonda 24 Süper Lig maçına çıkan Murat, toplam 2 bin 418 dakika süre aldı, 1 asist yaptı.
Panathinaikos'la sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Kampetsis, 1.86'lık uzun boyuyla özellikle kafa toplarında tehlike yaratan bir isim. Genç santrfor, A Milli Takımı hariç tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. U21'de 12 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.