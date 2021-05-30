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Son dakika transfer haberleri: 'ye Yunan golcü geliyor! ile anlaşma sağlandı

ekiplerinden transfer bombasını patlatıyor. ekibi, 'ın takımında forma giyen golcü ile prensipte anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlılarda 3 sezon forma giyen Yunan forvet profesyonel kariyerinde 81 maça çıkıp 10 gol attı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 14:41
Son dakika transfer haberleri: Göztepe'ye Yunan golcü geliyor! Anargyros Kampetsis ile anlaşma sağlandı

ekibinde sportif direktör Erk Toros'un Yunan kulübüyle oyuncunun bonservisi konusunda son pürüzleri gidermek üzere olduğu ve 22 yaşındaki golcünün en kısa zamanda sarı-kırmızılılara imza atacağı kaydedildi. 'da 'un altyapısında da forma giyen Anargyros Kamhetsis 2018-2019 sezonunda 'a geldi.

MURAT PALULI UZATTI
iç transferde bir oyuncusuna daha imza attırdı. Sezon biter bitmez stoper ve sol bek 'le sözleşme yenileyen Göztepe, sağ bek 'yi de takımda tuttu. Göztepe'nin 2019-2020 sezonunun başında 'dan kadrosuna dahil ettiği 26 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 1 yıl daha uzatıldı. Geride kalan sezonda 24 maçına çıkan Murat toplam 2418 dakika süre aldı. Murat sezon boyunca 1 asistle oynadı. Göztepe iç transferde defans oyuncusu ile yollarını ayırmaştı.

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