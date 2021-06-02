Cherif’ten 3 yıllık imza

Yeni sezonda büyük hedefler belirleyen Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alanya’dan Hasan Hüseyin, Erzurum’dan Emrah Başsan, Trabzon’dan Hosseini, Fenerbahçe’den Zanka ve Panathinaikos’tan Kampetsis gibi isimlerle ilgilenen Göztepe, Cherif Ndiaye’de mutlu sona ulaştı.
Hırvatistan'ın Gorica takımından kiralanan 25 yaşındaki Senegalli santrforun satın alma opsiyonunu 1 milyon euro'ya kullanan İzmir ekibi, genç golcüsüyle 3 yıllık imza attı. Ndiaye, geçen sezon forma giydiği 40 maçta, 12 gol, 2 asist yaparak, İzmir ekibine büyük katkı sağlayıp, dikkatleri üzerine çekmişti.