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Cherif’ten 3 yıllık imza

Yeni sezonda büyük hedefler belirleyen Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alanya’dan , Erzurum’dan Emrah Başsan, Trabzon’dan Hosseini, Fenerbahçe’den Zanka ve Panathinaikos’tan Kampetsis gibi isimlerle ilgilenen Göztepe, Cherif Ndiaye’de mutlu sona ulaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Cherif’ten 3 yıllık imza
Hırvatistan'ın Gorica takımından kiralanan 25 yaşındaki Senegalli santrforun satın alma opsiyonunu 1 milyon euro'ya kullanan İzmir ekibi, genç golcüsüyle 3 yıllık imza attı. Ndiaye, geçen sezon forma giydiği 40 maçta, 12 gol, 2 asist yaparak, İzmir ekibine büyük katkı sağlayıp, dikkatleri üzerine çekmişti.
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