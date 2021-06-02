Çotanak şov!

Süper Lig hasretine 44 yıl sonra son veren Giresunspor, transferde önceliği Süper Lig tecrübesi fazla olan isimlere verecek. Yeşil-beyazlılar bu doğrultuda, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Club Brugge'de kiralık geçiren Fenerbahçeli sağ kanat Nabil Dirar, Gençlerbirliği'nden forvet Sefa Yılmaz ve Kasımpaşa'dan tecrübeli kaleci Ramazan Köse ile temas kurdu. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve prensipte anlaşma sağlandığı bildirildi. 35 yaşındaki Dirar, Belçika'da şampiyon olan Brugge'de fazla forma şansı bulamadı. Bir önceki sezon ise Fenerbahçe'de oynadığı 33 maçta 2 gol katkısı sağladı.

İKİSİNİN DE KONTRATI BİTİYOR

Karadeniz ekibinin transferdeki hedeflerinden, Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği'nin 31 yaşındaki sağ açığı Sefa Yılmaz'ın, başkent ekibi ile kontratı 30 Haziran'da bitiyor. Tecrübeli futbolcunun Giresun'un sıcak baktığı öğrenildi. Sefa, geçen sezon kırmızı-siyahlılarda oynadığı 36 maçta 4 gol, 4 asistlik performansına rağmen takımının küme düşmesine engel olamadı. Daha önce de Giresunspor'da oynayan Süper Lig'in tecrübeli kalecilerinden Ramazan'ın kontratı 30 Haziran'da bitiyor. 33 yaşındaki eldiven, geçen sezon Paşa'da 20 maçta kaleyi korudu.