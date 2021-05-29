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Son dakika transfer haberi: 'den stoper çıkarması! Zanka ve ...

Son dakika transfer haberi: Spor Toto 'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan , transfer çalışmalarını hızlandırdı. stoper bölgesi için iki oyuncuyu gündemine aldı. Sarı kırmızılılar ve 'la yollarını resmen ayıran ile temaslara başladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:46 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:47
Son dakika transfer haberi: Göztepe'den stoper çıkarması! Zanka ve Hosseini...

'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan , stoper bölgesi için iki oyuncuyu listesine aldı.

ve Titi'nin takımdan ayrılmasıyla defansa mutlaka takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar ve 'la yollarını resmen ayıran ile temaslara başladı. ile sözleşmesi süren Danimarkalı Zanka için nabız yoklayan kurmayların İranlı Hosseini'nin de menajeriyle görüşme yaptığı ifade edildi.

Şu an boşta olan 24 yaşındaki Hosseini'nin kariyerine Süper Lig'de devam etmeye sıcak baktığı ve yeni sezonda sarı-kırmızılıların formasını giyebileceği bildirildi. Fenerbahçe'nin 2 sezon önce kadrosuna dahil edip önce 'a ardından 'a kiraladığı Zanka'yı elden çıkarmayı düşündüğü de iddia edildi. Zanka, 'de yer alacak 'nın aday kadrosuna dahil edilmişti.

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