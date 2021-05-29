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Forvete Kanadalı

ve ’le el sıkışan Göztepe, ekibi ’ten ayrılan milli sol açık Hoilett için bastırıyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Forvete Kanadalı
Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe, transferde atağa kalktı. Alanya'dan orta saha ve Erzurum'dan kanat 'la el sıkışan sarı-kırmızılılar, Championship'te forması giyen Junior Hoilett'i de listesine ekledi. Kontratı biten 30 yaşındaki Kanadalı sol açık, kulübünden ayrıldı. Tecrübeli forvetle yapılan görüşmelerin olumlu gittiği öğrenildi. Geçen sezon 23 maçta forma giyip 2 gol, 2 asist üreten Hoilett, 'da Paderborn ve St. Pauli'de oynadıktan sonra İngiltere'nin yolunu tuttu. 'da da ve QPR'da boy gösterdi.
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