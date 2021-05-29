Forvete Kanadalı

Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe, transferde atağa kalktı. Alanya'dan orta saha Hasan Hüseyin ve Erzurum'dan kanat Emrah Başsan'la el sıkışan sarı-kırmızılılar, İngiltere Championship'te Cardiff City forması giyen Junior Hoilett'i de listesine ekledi. Kontratı biten 30 yaşındaki Kanadalı sol açık, kulübünden ayrıldı. Tecrübeli forvetle yapılan görüşmelerin olumlu gittiği öğrenildi. Geçen sezon 23 maçta forma giyip 2 gol, 2 asist üreten Hoilett, Almanya'da Paderborn ve St. Pauli'de oynadıktan sonra İngiltere'nin yolunu tuttu. Ada'da da Blackburn ve QPR'da boy gösterdi.