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Göz-Göz’e

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen , kolları sıvadı. ekibi, 'un kanat oyuncusu 'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Emrah Göz-Göz’e
Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen , kolları sıvadı. ekibi, 'un kanat oyuncusu 'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. 'de kalmak istediği için 'la yol ayrımına gelen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sarı- kırmızılıların teklifine olumlu baktığı belirtildi. 'dan ayrılan orta saha transferinde de sona gelen İzmir ekibinin yerli rotasyonunu geniş tutacağı vurgulandı. , geçen sezon 38 maçta 7 gol, 7 asistle dikkatleri çekti.
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