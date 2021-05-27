Emrah Göz-Göz’e

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, kolları sıvadı. İzmir ekibi, Erzurum'un kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Süper Lig'de kalmak istediği için Dadaşlar'la yol ayrımına gelen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sarı- kırmızılıların teklifine olumlu baktığı belirtildi. Alanya'dan ayrılan orta saha Hasan Hüseyin Acar transferinde de sona gelen İzmir ekibinin yerli rotasyonunu geniş tutacağı vurgulandı. Emrah, geçen sezon 38 maçta 7 gol, 7 asistle dikkatleri çekti.