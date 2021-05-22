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Transfer Toros’la

'de başkanlık görevinden ayrılan 'in şu an için geri adım atmayacağı bildirildi. Kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen ve bir miktar hisse alan Sporttz A.Ş. ortaklarından olan menajer 'un da transferde tam yetkili olacağı öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Transfer Toros’la
'de başkanlık görevinden ayrılan 'in şu an için geri adım atmayacağı bildirildi. Kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen ve bir miktar hisse alan Sporttz A.Ş. ortaklarından olan menajer 'un da transferde tam yetkili olacağı öğrenildi.
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