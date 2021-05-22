Transfer Toros’la

Göztepe'de başkanlık görevinden ayrılan Mehmet Sepil'in şu an için geri adım atmayacağı bildirildi. Kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen ve bir miktar hisse alan Sporttz A.Ş. ortaklarından olan menajer Erk Toros'un da transferde tam yetkili olacağı öğrenildi.
Göztepe'de başkanlık görevinden ayrılan Mehmet Sepil'in şu an için geri adım atmayacağı bildirildi. Kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen ve bir miktar hisse alan Sporttz A.Ş. ortaklarından olan menajer Erk Toros'un da transferde tam yetkili olacağı öğrenildi.