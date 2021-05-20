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Son dakika spor haberi: 'de başkan görevi bırakıyor!

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden 'de başkan , haziran ayında yapılacak genel kurulda görevini bırakacağını açıkladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:11 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:30
Son dakika spor haberi: Göztepe'de başkan Mehmet Sepil görevi bırakıyor!

ekiplerinden 'nin kulüp başkanı , haziran ayı içinde yapılacak genel kurulla görevinden ayrılacağını bildirdi.

Sepil, "Değerli Göztepeliler" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Genel Kurulu ile 7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir İcra Kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepe'miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir.

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