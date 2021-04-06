İzmir'den çıkış yok!

Süper Lig'de milli aranın ardından Kayserispor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, bugün evindeki Rizespor maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda kart cezası sona eren orta saha Nwobodo, görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Ligde 3 maçtır galibiyete hasret kalan İzmir ekibinde teknik direktör Ünal Karaman, Rizespor maçıyla yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Karaman, "Evimizde zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Bu maçı kazanıp yeniden galibiyet serisi başlatmayı hedefliyoruz" diye iddialı konuştu.

HEDEF AVRUPA KUPALARI

Tecrübeli teknik adam, ligde 3 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz sezon çalıştırdığı eski takımı önünde son vermek istiyor. Sezon sonunda Avrupa hedeflerine ulaşmak için Rizespor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini vurgulayan Ünal Karaman, özellikle İzmir'de puan kaybetmemeleri gerektiğinin de altını çizdi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Göztepe, Karadeniz temsilcisine deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu. Göztepe, 33. hafta öncesinde ligde 40 puanla 10. durumda yer alıyor.