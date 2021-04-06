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'den çıkış yok!

Son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Göz-Göz’de tecrübeli teknik adam, “Evimizde zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Kazanıp yeniden galibiyet serisi başlatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 20:44 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
İzmir'den çıkış yok!

'de milli aranın ardından 'la deplasmanda 1-1 berabere kalan , bugün evindeki maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda kart cezası sona eren orta saha , görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Ligde 3 maçtır galibiyete hasret kalan ekibinde teknik direktör , Rizespor maçıyla yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Karaman, "Evimizde zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Bu maçı kazanıp yeniden galibiyet serisi başlatmayı hedefliyoruz" diye iddialı konuştu.

HEDEF AVRUPA KUPALARI
Tecrübeli teknik adam, ligde 3 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz sezon çalıştırdığı eski takımı önünde son vermek istiyor. Sezon sonunda hedeflerine ulaşmak için Rizespor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini vurgulayan Ünal Karaman, özellikle İzmir'de puan kaybetmemeleri gerektiğinin de altını çizdi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Göztepe, temsilcisine deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu. Göztepe, 33. hafta öncesinde ligde 40 puanla 10. durumda yer alıyor.

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