Göztepe - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Göztepe ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖZTEPE - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Meriah, Dokovic, Talbi, Melnjak, Tunay, Sabo, Doğan, Andrade, Samudio

GÖZTEPE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.