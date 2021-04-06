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Göztepe - maçı CANLI

'de 33. hafta heyecanı sürüyor. İzmir ekibi Göztepe, sahasında 'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 15:55 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 16:07
Göztepe - Çaykur Rizespor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Göztepe ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖZTEPE - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: , Murat, Titi, , , Obinna, , Zulj, Halil, Tripic, Cherif

Çaykur Rizespor: , , Meriah, Dokovic, Talbi, Melnjak, Tunay, , Doğan, Andrade, Samudio

GÖZTEPE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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