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'de çifte atak

Sarı-kırmızılılar, takımda kiralık oynayan 11 gollü ve orta saha Esiti’nin satın alma opsiyonlarını kullanacak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 21:27 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Göztepe'de çifte atak
'de yeni sezon çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılıların takımda kiralık olarak forma giyen orta saha ve golcü 'yi bırakmayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin Esiti ve Ndiaye'nin kulüpleriyle temasa geçtiği ifade edildi. Sezon başında 'ın ekibinden transfer edilen Ndiaye, Göz-Göz'e büyük bir katkı sağladı. 25 yaşındaki Senegalli golcü, 33 resmi maça çıkıp 11 kez fileleri sarsarken, takımın en skorer ismi oldu. Ndiaye, güçlü fiziği ve süratiyle de fark yarattı. Devre arasında temsilcisi 'tan gelen 26 yaşındaki ise 10 maçta boy gösterdi. Göztepe'nin yine devre arasında 'dan gelen diğer kiralık oyuncusu için ise henüz karar verilmedi.
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