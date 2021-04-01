Göztepe'de çifte atak

Sarı-kırmızılılar, takımda kiralık oynayan 11 gollü Cherif Ndiaye ve orta saha Esiti’nin satın alma opsiyonlarını kullanacak.
Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 21:27Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Göztepe'de yeni sezon çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılıların takımda kiralık olarak forma giyen orta saha Anderson Esiti ve golcü Cherif Ndiaye'yi bırakmayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin Esiti ve Ndiaye'nin kulüpleriyle temasa geçtiği ifade edildi. Sezon başında Hırvatistan'ın Gorica ekibinden transfer edilen Ndiaye, Göz-Göz'e büyük bir katkı sağladı. 25 yaşındaki Senegalli golcü, 33 resmi maça çıkıp 11 kez fileleri sarsarken, takımın en skorer ismi oldu. Ndiaye, güçlü fiziği ve süratiyle de fark yarattı. Devre arasında Yunanistan temsilcisi Paok'tan gelen 26 yaşındaki Nijeryalı Esiti ise 10 maçta boy gösterdi. Göztepe'nin yine devre arasında Trabzonspor'dan gelen diğer kiralık oyuncusu Diabate için ise henüz karar verilmedi.