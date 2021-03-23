Göztepe'de 3'er sezondur kadroda yer alan Alpaslan Öztürk ve Titi'nin yanı sıra geçen sezon kadroya dahil edilen Atınç Nukan'ın sözleşmeleri lig bitiminde sona erecek. Göz-Göz'ün sezon sonunda Titi'ye yeni kontrat önermesi beklenmezken, özellikle son dönemde defans hattında iyi ikili oluşturan Alpaslan ve Atınç yönetimi zorlayacak.
Göz-Göz’de defans alarmı
Son 2 maçını kaybedip milli araya moralsiz giren Göztepe, defans hattında terleyecek. Sarı-kırmızılılarda 4 stoperden 3'ünün sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:27 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50