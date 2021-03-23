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Göz-Göz’de defans alarmı

Son 2 maçını kaybedip milli araya moralsiz giren , defans hattında terleyecek. Sarı-kırmızılılarda 4 stoperden 3'ünün sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:27 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Göz-Göz’de defans alarmı

'de 3'er sezondur kadroda yer alan ve 'nin yanı sıra geçen sezon kadroya dahil edilen 'ın sözleşmeleri lig bitiminde sona erecek. Göz-Göz'ün sezon sonunda Titi'ye yeni kontrat önermesi beklenmezken, özellikle son dönemde defans hattında iyi ikili oluşturan ve yönetimi zorlayacak.

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