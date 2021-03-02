Göztepe coştu

Süper Lig'de son haftalarda Göztepe fırtınası esmeye başladı. Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez üst üste 3'te 3 yaptı. Daha önce iki kez 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe, ardından düşüşe geçmişti. Alt sıralarla bağını koparan İzmir ekibinin başında çıktığı ilk 4 maçta sadece 1 puan alabilen teknik direktör Ünal Karaman da üzerindeki baskıyı yok etti. Tecrübeli hoca, hem kadro hem skor istikrarını yakaladı.

SERİMİZ DEVAM EDECEK

Kasımpaşa'ya karşı çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Ünal Karaman, "Çok zorlandık. Final paslarını ve son vuruşları iyi yapamadığımız bir karşılaşma oynadık. Burada eksiklerimizin olduğunu görüyorum. Bu noktalarda daha dikkatli olacağız ve eksiklerimizi kapatmak adına daha çok çalışacağız" diye konuştu. Karaman, Alanyaspor maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve seriyi sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.

HALİL-NDIAYE A.Ş.

Göztepe'de sezonun dikkat çeken isimleri Halil Akbunar ve Cherif Ndiaye oluyor. Uzun yıllardır sarı-kırmızılı formayı terleten Halil, Kasımpaşa karşısında Ndiaye'ye 1 asist yaparken; 26 maçta 7 gol ve 9 asiste ulaştı. Sezon başında kiralanan Senegalli Ndiaye ise 26 karşılaşmada 8 gol, 2 asistle oynuyor.