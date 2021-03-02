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coştu

ve ’nin ardından ’yı da devirerek bu sezon ilk kez 3’te 3 yapan ’de, gözler deplasmanına çevrildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 22:04 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 06:50
Göztepe coştu

Süper Lig'de son haftalarda fırtınası esmeye başladı. Medipol ve 'nin ardından 'yı da mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez üst üste 3'te 3 yaptı. Daha önce iki kez 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe, ardından düşüşe geçmişti. Alt sıralarla bağını koparan ekibinin başında çıktığı ilk 4 maçta sadece 1 puan alabilen teknik direktör da üzerindeki baskıyı yok etti. Tecrübeli hoca, hem kadro hem skor istikrarını yakaladı.

SERİMİZ DEVAM EDECEK
Kasımpaşa'ya karşı çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Ünal Karaman, "Çok zorlandık. Final paslarını ve son vuruşları iyi yapamadığımız bir karşılaşma oynadık. Burada eksiklerimizin olduğunu görüyorum. Bu noktalarda daha dikkatli olacağız ve eksiklerimizi kapatmak adına daha çok çalışacağız" diye konuştu. Karaman, maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve seriyi sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.

HALİL-NDIAYE A.Ş.
Göztepe'de sezonun dikkat çeken isimleri ve oluyor. Uzun yıllardır sarı-kırmızılı formayı terleten , Kasımpaşa karşısında Ndiaye'ye 1 asist yaparken; 26 maçta 7 gol ve 9 asiste ulaştı. Sezon başında kiralanan Senegalli Ndiaye ise 26 karşılaşmada 8 gol, 2 asistle oynuyor.

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