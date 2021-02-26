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'de formaya hasret kaldı

'de pazar günü evinde ile karşı karşıya gelecek 'de genç oyuncu formaya hasret kaldı. Göztepe altyapısından gelen Yalçın Kayan, bu sezon 14 maçta toplam 843 dakika forma giydi. Yalçın, deplasmanda 3-2 kaybedilen maçında takımı adına bir gol attı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 12:39
Göztepe'de Yalçın Kayan formaya hasret kaldı

Teknik direktör döneminde sezona çok iyi başlayan ve sürekli ilk 11'de yer alan Yalçın, 15'inci haftada 'nda oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmasında oyundan çıkarken formasını çıkarıp yere attı. Bu davranışı nedeniyle sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan, yönetimden de ceza alan 22 yaşındaki futbolcu, o maçın ardından sadece 1 müsabakada görev alabildi.

'nin 18'inci haftada iç sahada karşılaştığı Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasında 33 dakika sahada kalan Yalçın, Palut'un ayrılışının ardından bir dakika bile görev alamadı. Teknik direktör tarafından da tercih edilmeyen Yalçın, özellikle devre arasında orta sahaya ve gibi isimlerin transfer edilmesiyle ikinci plana düştü.

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