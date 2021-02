Göztepe'de kış bahara döndü

Karşılaşmanın özellikle ilk 60 dakikasında oynadığı pozitif futbolla da taraftarını umutlandıran sarı-kırmızılılar son yarım saat rakibinden baskı görse de direnmeyi başardı. Medipol Başakşehir önünde çok kritik bir galibiyete imza atan sarı-kırmızılılarda teknik ekip ve futbolcular 90 dakikanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Göztepe'nin başında ilk galibiyet sevincini elde eden Ünal Karaman ise üzerindeki baskıyı attı. Özellikle son maçlarda kadro tercihi nedeniyle eleştirilen deneyimli teknik adam, futbolun doğrularını yapmalarına rağmen kazanamadıklarından yakındı. Ancak Başakşehir maçında hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayan Karaman, "Gayretin ve iyi futbolun sonucu bu olmalıydı. Çok ihtiyacımız olan 3 puanı almanın sevincini yaşıyoruz. Eksiklerimiz hiçbir zaman bitmez. O eksikleri hızlıca azaltıp önümüze bakacağız. Oynayacağımız çok zorlu müsabakalar var. Aynı tavır ve ciddiyetle işimize konsantre olacağız. Çalışmaktan asla taviz vermeyeceğiz" dedi. Göztepe pazar günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

SEPİL YATIRIMCILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAK

SON 2 yıldır uluslararası yatırım şirketleri ve yatırım fonlarıyla kulübün bir miktar hissesinin devriyle ilgili görüşmeler yapan Göztepe'de ilk firmayla anlaşma sağlandığı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in çarşamba günü konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Göztepe'nin eğlence ve spor dünyasına yatırım yapmaya başlayan Two Zero Fonu altında kurulan Sportzz'la görüştüğü belirtildi. Sportzz firmasının Göztepe'ye yatırım yaptığı ve sarı-kırmızılılardan fon aldığı ifade edildi. Daha önce hisse devri tartışmalarıyla ilgili, "İlk camianın haberi olacak" diyen Mehmet Sepil'in bu konu hakkında kamuoyuna geniş bir bilgilendirmede bulunacağı kaydedildi. Başkan Sepil, Başakşehir önünde alınan önemli galibiyetten ötürü de takımını kutladı. Sepil, oynanan iyi futbolun da kendilerini oldukça sevindirdiğini dile getirdi.