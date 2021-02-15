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Bir darde de Göztepe'den

Süper Lig'de Göztepe, son şampiyon 'i 2-1 yenerek 'la 4 maç sonra kazandı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 22:59 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Bir darde de Göztepe'den
Süper Lig'de Göztepe, son şampiyon 'i 2-1 yenerek 'la 4 maç sonra kazandı. 24'te Soner'le öne geçen sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İzmir ekibi 2. devreye de golle başladı. 51'de Epureanu'nun Jahovic'e yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Zulj farkı ikiye çıkardı. 57'de Ndiaye'nin kafası direkten döndü. 59'da Deniz farkı bire indirdi ancak kalan sürede Başakşehir maçı çeviremedi ve Göztepe 2-1 kazandı.
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