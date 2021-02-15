Bir darde de Göztepe'den

Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 22:59Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Süper Lig'de Göztepe, son şampiyon Başakşehir'i 2-1 yenerek Ünal Karaman'la 4 maç sonra kazandı. 24'te Soner'le öne geçen sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İzmir ekibi 2. devreye de golle başladı. 51'de Epureanu'nun Jahovic'e yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Zulj farkı ikiye çıkardı. 57'de Ndiaye'nin kafası direkten döndü. 59'da Deniz farkı bire indirdi ancak kalan sürede Başakşehir maçı çeviremedi ve Göztepe 2-1 kazandı.