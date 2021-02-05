Cherif ne yapsın

Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen iki takımın mücadelesinde Göztepe, konuk ettiği Y.Malatyaspor'u elinden kaçırdı. İzmir ekibi, son 9 dakikada galibiyeti koruyamadı. İlk yarı Cherif ve Mallan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.

YİNE SEVİNEMEDİ

Malatya kalecisi Abdulsamed'in devleştiği maçta Göz-Göz, 73'te Ndiaye'yle bir kez daha öne geçti. Malatya, 81'de Ahmed'le sonucu ilan etti: 2-2. Malatya'da Tetteh'in bir şutu da kalecinin müdahalesiyle direkten döndü. Göztepe, Ünal Karaman'la 3. maçında da sevinemedi.

GALİBİYETİ KAÇIRDIK

Ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, 3 puanı kaçırdıklarını belirtirken, gelecekten umutlu olduğunu söyledi. Karaman, "Bundan sonraki müsabakalarda hatalardan arınmış, sonucu alan bir takım olacağız" dedi.

BİR PUAN DEĞERLİ...

Y.Malatya hocası Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda kaybetmemelerinin önemli olduğunu söyledi. Hamzaoğlu, "Aldığımız 1 puan değerli. İki sefer geri düşmemize rağmen oyuncularım reaksiyon gösterdi ve beraberliği yakaladık" diye konuştu.