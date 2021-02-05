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Cherif ne yapsın

Senegalli forvetinin golleriyle iki kez göne geçen Göz-Göz, Y.Malatyaspor’un yeni transferi ve ’in şık golüne engel olamadı, 1 puana razı oldu

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 20:57 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Cherif ne yapsın

'de çıkışa geçmek isteyen iki takımın mücadelesinde , konuk ettiği Y.Malatyaspor'u elinden kaçırdı. ekibi, son 9 dakikada galibiyeti koruyamadı. İlk yarı Cherif ve 'ın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.

YİNE SEVİNEMEDİ

kalecisi 'in devleştiği maçta Göz-Göz, 73'te Ndiaye'yle bir kez daha öne geçti. Malatya, 81'de 'le sonucu ilan etti: 2-2. Malatya'da Tetteh'in bir şutu da kalecinin müdahalesiyle direkten döndü. Göztepe, 'la 3. maçında da sevinemedi.

GALİBİYETİ KAÇIRDIK

Ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, 3 puanı kaçırdıklarını belirtirken, gelecekten umutlu olduğunu söyledi. Karaman, "Bundan sonraki müsabakalarda hatalardan arınmış, sonucu alan bir takım olacağız" dedi.

BİR PUAN DEĞERLİ...

Y.Malatya hocası , deplasmanda kaybetmemelerinin önemli olduğunu söyledi. Hamzaoğlu, "Aldığımız 1 puan değerli. İki sefer geri düşmemize rağmen oyuncularım reaksiyon gösterdi ve beraberliği yakaladık" diye konuştu.

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