Haberler Göztepe Göztepe'de kalacak mı? Alpaslan Öztürk kararını verdi!

'de kalacak mı? kararını verdi!

'nin başarılı savunma oyuncusu , gösterdiği performansla devlerinin dikkatini çekti. ve ile birlikte 'in de gündemine gelen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşme yenilemeye sıcak baktığı ifade edildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 14:00
Göztepe'de kalacak mı? Alpaslan Öztürk kararını verdi!

'de haftayı bay geçen 'de yönetim, 'ün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Sezon başında adı , ve 'le anılan ancak transferi gerçekleşmeyen deneyimli oyuncuyla bu hafta masaya oturulacağı öğrenildi. Başkan 'in Alpaslan'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istediği ve olası bir transfer durumunda oyuncunun kulübe para kazandırarak gitmesini planladığı bildirildi.

SÖZLEŞME YENİLEMEYE SICAK BAKIYOR!
Alpaslan'ın da vitrine çıktığı Göztepe ile sözleşme yenilemeye sıcak baktığı kaydedildi. Sarı-kırmızılılara 2018-2019 sezonunda 'da gelen Alpaslan, ilk senesinde 30 resmi maça çıkıp 3 gol attı. Geçen sezon 25 müsabakada 7 golle oynayan 27 yaşındaki futbolcu, bu yıl ise 8 maçta görev alıp 1 kez fileleri sarstı. Asıl mevkisi olmasına rağmen stoperde forma giyen Alpaslan sakatlığından dolayı son 2 karşılaşmada görev alamadı.

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