Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Sonuç anlamında istediğimizi alamadık

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, özellikle 1-0 öndeyken maçı bitirebilecek fırsatlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Palut, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakaya istekli başladıklarını ve golü de bulduklarını söyledi.

Daha sonra Fatih Karagümrük'ün topa daha fazla sahip olmasına rağmen pozisyon bulamadığını kaydeden Palut, "Bizim pozisyonlarımız oldu. Topun arkasında kaldık, topa biraz daha sahip olabilirdik. Maçı bitirebilecek fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Rakibimiz duran toptan beraberliği yakaladı, daha sonra da maçı forse etmeye çalıştık." dedi.

Palut, takımın performansından memnun olduğunu belirterek, "Çok istediler, çok çalıştılar, maçı kazanacak pozisyonları da ürettiler ama maalesef sonuç anlamında yine istediğimizi alamadık." yorumunda bulundu.

"GUILHERME'NİN TRANSFER İSTEĞİ VAR"

Yurt dışına transferi gündemde olan ve 2 maçtır kadroda yer alaman Guilherme hakkında bir soru üzerine Palut, şöyle konuştu:

"Bugün sahaya çıkan herkes elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Kötü bir dönem yaşıyoruz ama bu dönemdeki maçların hiçbirinde rakip bize pozisyon olarak üstünlük sağlayamadı. Maçlarda kırılma anları bizim aleyhimize işledi. Guilherme'nin yurt dışına transferi isteği ile bize bir başvurusu var. Guilherme bizim takımdaki oyuncuların konsantrasyonunda değil. Bu nedenle teknik anlamda Guilherme'yi kullanmamız mümkün değil. Transfer de yönetimin yönettiği bir süreç, nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."