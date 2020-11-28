Sivas’a gözdağı

Göztepe, Avrupa'da destan yazan Sivasspor'a bilendi. Yiğidolar'a konuk olacak Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut, "Sivasspor'a saygı duyarak ama kendi futbolumuzu oynayarak, istediğimiz sonucu almak için mücadele edeceğiz" diye iddialı konuştu.