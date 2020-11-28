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Sivas’a gözdağı

'de ile karşılaşacak olan ekibi 'de karşılaşma öncesi iddialı konuştu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:15 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Sivas’a gözdağı

, Avrupa'da destan yazan 'a bilendi. Yiğidolar'a konuk olacak Göz-Göz'de , "Sivasspor'a saygı duyarak ama kendi futbolumuzu oynayarak, istediğimiz sonucu almak için mücadele edeceğiz" diye iddialı konuştu.

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