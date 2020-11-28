Göztepe, Avrupa'da destan yazan Sivasspor'a bilendi. Yiğidolar'a konuk olacak Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut, "Sivasspor'a saygı duyarak ama kendi futbolumuzu oynayarak, istediğimiz sonucu almak için mücadele edeceğiz" diye iddialı konuştu.
Sivas’a gözdağı
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak olan İzmir ekibi Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut karşılaşma öncesi iddialı konuştu.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:15 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50