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'de depremi!

ekiplerinden 'ye transfer olduğu günden beri kamplara geç katılan 'nun bu kez de ülkesinden hala dönmediği belirtildi. Sorumsuz davranışlarıyla kulüp yetkililerinin dikkatini çeken orta sahanın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:42 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:14
Göztepe'de Poko depremi!

ekiplerinden 'nin orta saha oyuncusu Andre bir sorumsuzluğa daha imza attı.

Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana bütün kamplara geç katılan deneyimli oyuncu, Gabon 'ı için gittiği ülkesinden henüz dönmedi. Poko'nun 18 Kasım'da 'de olması gerekirken, futbolcunun hiçbir şekilde mazeret sunmadığı, telefonlarına cevap vermediği ve takıma katılmadığı öğrenildi.

Poko'nun son davranışı yönetim ve teknik ekibin sabrını taşırdı. Tüm uyarılara rağmen sürekli aynı davranışları sergileyen Poko'nun sözleşmesinin feshedilebileceği kaydedildi. 2017-18 sezonunun devre arasında 'dan transfer edilen Poko bu sezon başı gerçekleştirilen hazırlık kampına da 3 hafta geç katılmıştı.

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