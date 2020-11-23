Göztepe'nin Cherif'i!

Lige Denizli galibiyetiyle başladıktan sonra çıktığı 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe, Ankaragücü'nü 3-1 yenerek ligde 6 maç sonra 3 puana ulaştı. Geçtiğimiz hafta 1-1 berabere biten Erzurumspor maçında 1 gol atan Cherif Ndiaye, sarı-lacivertlileri de boş geçmedi. 2 gol atan Senegalli golcü. bu sezon 3. golüne ulaştı. İlk yarıda Ankaragücü, 29'da Çekici'nin ayağından bir de penaltı atışından yararlanamadı. 38'de de Atila'nın ortasında İrfan Can'ın kalesinde olmadığı pozisyonda Lobjanidze'nin şutunda Titi mutlak golü önledi.

MÜTHİŞ ASİST

İkinci yarıda Göz-Göz, 62'de Nwobodo'nun rakibini yere yatıran müthiş çalımı sonrası verdiği gol pasını tamamlayan Halil'le 2-0'ı yakaladı. 66'da Nwobodo topu boş kale yerine direğe nişanladı. 67'de maçın yıldızı Cherif, güzel bir hareketle rakibini geçtikten sonra kendisinin 2, takımının 3. golünü ağlara gönderdi: 3-0. 90+2'de Borven'in golü sadece skor tabelasını değiştirdi. Göztepe 6 maç sonra kazanırken, başkent ekibi ise yine 3 puanla tanışamadı.

BUGÜN ŞANS BİZİMLEYDİ

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, 6 maç sonra kazandıkları için mutlu olduklarını vurguladı. Parlatan, "Çoğu haftalarda şans bizim yanımızda değildi, bugün şans yanımızdaydı" ifadelerini kullandı.