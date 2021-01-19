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'in 20. haftasında heyecan başlıyor. Günül ilk karşılaşmalarında sahasında 'ni konuk ediyor. Teknik direktör ile yollarını ayırmasının ardından çıktığı deplasmanından galibiyetle dönen Göztepe, bu maçta da galip gelerek çıkışa geçmek istiyor. Konuk Gençlerbirliği ise ve maçlarından puansız ayrılmasının ardından kazanarak yeniden çıkış yakalamanın peşinde. Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 15:57
Göztepe - Gençlerbirliği | CANLI

'in 20. haftasında heyecan başlıyor. Günül ilk karşılaşmalarında sahasında 'ni konuk ediyor.

Teknik direktör ile yollarını ayırmasının ardından çıktığı deplasmanından galibiyetle dönen Göztepe, bu maçta da galip gelerek çıkışa geçmek istiyor.

Konuk Gençlerbirliği ise ve maçlarından puansız ayrılmasının ardından kazanarak yeniden çıkış yakalamanın peşinde.

Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...


İLK 11'LER

Göztepe: İrfan, Murat, Titi, Marko, Berkan, Zulj, Nwobodo, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Angelo, Zargo, Halil İbrahim, Piris, Soner, Soner, Murat Yıldırım, Polomat, Gökhan

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