Göztepe - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan başlıyor. Günül ilk karşılaşmalarında Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırmasının ardından çıktığı Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönen Göztepe, bu maçta da galip gelerek çıkışa geçmek istiyor.

Konuk Gençlerbirliği ise Galatasaray ve Karagümrük maçlarından puansız ayrılmasının ardından kazanarak yeniden çıkış yakalamanın peşinde.

Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...





İLK 11'LER

Göztepe: İrfan, Murat, Titi, Marko, Berkan, Zulj, Nwobodo, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Angelo, Zargo, Halil İbrahim, Piris, Soner, Soner, Murat Yıldırım, Polomat, Gökhan