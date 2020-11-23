Göztepe Başkanvekili Talat Papatya'dan iddialı sözler! Fırat Aydınus...

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, Süper Lig'in 9. haftasında 3-1 kazandıkları müsabakanın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Papatya, milli maç aralarının ardından genel olarak sıkıntı yaşadıklarını ancak Ankaragücü karşısında bir sürpriz yaşamadıklarını söyledi.

"OYUNDAN GENEL OLARAK MEMNUNUM"

Maç öncesinde 4 oyuncuda daha pozitif vakaya rastlandığını ve bazı isimlerin de sakatlık probleminin olduğunu hatırlatan Talat Papatya, "Ancak bütün bu olumsuzluklar maça yansımadı. Ligde 6 maç sonra haklı bir galibiyet aldık. Takımın reaksiyonlarından, ortaya koydukları oyundan genel olarak memnunum. Tabii ki eksiklerimiz var, bunlar hocalarımızın işi, gördükleri eksikliklere müdahale edeceklerdir. Dün fazla pozisyon verdik. Genel olarak baktığımızda ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımlarından biriyiz" şeklinde konuştu.

"HAKEMLERİN BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"

Ankaragücü karşılaşmasında aleyhlerine verilen penaltıyla birlikte sezon başından bu zamana kadar rakiplerinin 5 penaltı atışı kazandığını belirten Papatya, "Daha önce önde olduğumuz 3 karşılaşmada yediğimiz penaltı golleriyle sahadan beraberlikle ayrılmıştık. Penaltı kararının ardından VAR'a gidinceye kadar tedirginlik vardı. Ancak televizyonda tekrarlanınca rahatladım. Penaltı kararının iptal olacağını düşündüm ancak hakem Fırat Aydınus kararını değiştirmedi. Hakemlerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. VAR, niye var? VAR hakemi Özgüç Türkalp'i de tebrik ederim. Kararın düzeltilmesi istendi ama Fırat Aydınus buna uymadı. Fırat Aydınus pozisyonu o anda öyle görmüş olabilir ancak VAR'da izledikten sonra bunu değiştirmesi gerekliydi. Hakemlerimizin daha dikkatli olmalarını tavsiye diyorum. Fırat Aydınus emekli havasına girdi, temennim emeklikte yaşa takılmaması." diye konuştu.