Haberler Göztepe Formayı bırakmıyor

Formayı bırakmıyor

Beto'nun ayrılığı sonrası 'nin 1. Lig ekibi 'dan alıp, 'un kaleyi gözü kapalı teslim ettiği 22 yaşındaki , takımın vazgeçilmezi oldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 22:56 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
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