Formayı bırakmıyor

Beto'nun ayrılığı sonrası Göztepe'nin TFF 1. Lig ekibi Adana'dan alıp, teknik direktör İlhan Palut'un kaleyi gözü kapalı teslim ettiği 22 yaşındaki İrfan Can Eğribayat, takımın vazgeçilmezi oldu. Olympiakos, Getafe gibi kulüplerde forma giyen 30 yaşındaki Macar file bekçisi Megyeri, İrfan'ın performansıyla 1 dakika bile süre alamadı.