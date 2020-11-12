Beto'nun ayrılığı sonrası Göztepe'nin TFF 1. Lig ekibi Adana'dan alıp, teknik direktör İlhan Palut'un kaleyi gözü kapalı teslim ettiği 22 yaşındaki İrfan Can Eğribayat, takımın vazgeçilmezi oldu. Olympiakos, Getafe gibi kulüplerde forma giyen 30 yaşındaki Macar file bekçisi Megyeri, İrfan'ın performansıyla 1 dakika bile süre alamadı.
Formayı bırakmıyor
Beto'nun ayrılığı sonrası Göztepe'nin TFF 1. Lig ekibi Adana'dan alıp, teknik direktör İlhan Palut'un kaleyi gözü kapalı teslim ettiği 22 yaşındaki İrfan Can Eğribayat, takımın vazgeçilmezi oldu.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 22:56 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50