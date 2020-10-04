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'de kabusu! Taraftar ' tepkili

'in 4. haftasında Medipol ile 0-0 berabere kalarak üst üs 3 beraberliğini elde eden 'de taraftarlar, oyuncu değişiklikleri ve tercihler nedeniyle 'a tepkili.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 10:19
Göztepe'de beraberlik kabusu! Taraftar İlhan Palut' tepkili

'de 4. hafta mücadelesinde , 'e konuk oldu. Büyük çoğunluğunda Başakşehir'in topa sahip olduğu ve atak yaptığı maçta gol sesi çıkmadı. Göztepe, mücadelede rakip kaleye sadece 2 şut attı. Bu sonuçla Göztepe, 4 hafta sonunda puanını 5'e çıkarttı.

ÜST ÜSTE 3. BERABERLİK

Ligin ilk maçında sahasında Denizlispor'u 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ikinci haftada deplasmanda 'la 1-1, üçüncü haftada sahasında FK ile 2-2 ve son olarak da bu hafta oynadığı Başakşehir deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı. Ligde mağlubiyet almayan ekibi, üst üste 3. kez sahadan beraberlikle ayrılmış oldu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Sosyal medyada kulübün hesaplarına yorum yazan sarı-kırmızılı bazı taraftarlar, Teknik Direktör 'u oyuncu tercihleri ve değişiklikler konusunda eleştirirken, bazı taraftarlar ise oynanan kötü oyuna rağmen 1 puan almanın sevindirici olduğunu söyledi. Taraftarlar ayrıca, stoper 'ın performansını överek 1 puan kazanılmasında büyük payı olduğunu ifade etti.

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