Düelloda galip yok

İzmir'deki büyük randevudan galip çıkmadı. Maça iyi başlayan konuk Gaziantepspor'da 7. dakikada organize atağı Muhammed Demir düzgün bir vuruşla bitirdi: 0-1. 50'de Soner eşitledi: 1-1. 1-1. 61'de Mossoro'nun büyük çabasıyla getirdiği topu İdeye ağlarla buluşturdu. Göztepe 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. 90'da Alpaslan acemice bir penaltıya sebep oldu. Maxim'in vuruşuyla maç 2-2 sona erdi.