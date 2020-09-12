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Göztepe'den Jeremian Lens bombası! Teklif yapıldı | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Gö...
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'den Jeremian Lens bombası! Teklif yapıldı

Son dakika haberleri... 'de bu sezon üst sıraları hedefleyen , transfer çalışmalarına hız verdi. Ses getirecek bir transfere imza atmak isteyen sarı-kırmızılıların, 'ın yıldız ismi 'e teklif götürdüğü öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 15:03 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 15:18
Göztepe'den Jeremian Lens bombası! Teklif yapıldı

'a giden Serdar Gürler'in boşluğunu flaş bir isimle doldurmak isteyen , Beşiktaşlı yıldız 'in peşine düştü.

Yeni Asır'da yer alan habere göre ekibi, kanat pozisyonu için Hollandalı futbolcuya teklif götürdü. 'ın bu sezon kadrosunda düşünmediği ve kendisine takım bulmasını istediği Lens'in menajeri ile bağlantıya geçen İzmir temsilcisi maliyet araştırmasına başladı.

İNDİRİM YAPARSA TRANSFER GERÇEKLEŞEBİLİR

Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 900 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcu, ücretinde indirime gitmesi halinde transferde daha somut adımlar atılacak. Lens ücretinde indirime giderse, sarı-kırmızılı yönetim, 'ın kapısını çalarak bonserviste kolaylık isteyecek.

Lens'in siyah-beyazlı takımla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.