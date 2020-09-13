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fırtınası

Ege derbisinde ağırladığı Denizlispor’u farklı geçen ’in sarıkırmızlı ekibi, ilk haftada maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
Göztepe fırtınası

'in ilk haftasında oynanan Ege derbisinde Denizlispor'a gol yağdıran , maç fazlasıyla zirveye yerleşti: 5-1. Henüz 10. dakikada Alpaslan'ın penaltısıyla öne geçen 'in sarı-kırmızılı temsilcisi, Atınç ve Halil'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapadı. İkinci yarıya da Mossoro'nun golüyle başlayan Göz-Göz, maçta 4-0 öne geçti. Konuk ekip Denizlispor, 62'de ile farkı 3'e indirse de, 71'de Tripic skoru 5-1 yapan golü kaydetti. Karşılaşma bu skorla sona ererken 3 puanı 5 golle alan Göztepe, lige moralli başlamış oldu. Lider Göztepe maça yeni transferlerinden ikisiyle (İrfan Can ve Brown Ideye) başlarken, Kubilay, Burekovic ve Cherif Ndiaye ikinci yarıda şans verdi. Konuk ekip Denizlispor'da ise yeniler , Marvin Bakalorz ve Muris Mesanovic ilk 11'de şans buldu. Göztepe altyapısından yetişen ve 2004- 2005'te forma giyen Cenk, eski takımına rakip oldu.