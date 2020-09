Göztepe fırtınası

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Ege derbisinde Denizlispor'a gol yağdıran Göztepe, maç fazlasıyla zirveye yerleşti: 5-1. Henüz 10. dakikada Alpaslan'ın penaltısıyla öne geçen İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, Atınç ve Halil'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapadı. İkinci yarıya da Mossoro'nun golüyle başlayan Göz-Göz, maçta 4-0 öne geçti. Konuk ekip Denizlispor, 62'de Oğuz Yılmaz ile farkı 3'e indirse de, 71'de Tripic skoru 5-1 yapan golü kaydetti. Karşılaşma bu skorla sona ererken 3 puanı 5 golle alan Göztepe, lige moralli başlamış oldu. Lider Göztepe maça yeni transferlerinden ikisiyle (İrfan Can ve Brown Ideye) başlarken, Kubilay, Burekovic ve Cherif Ndiaye ikinci yarıda şans verdi. Konuk ekip Denizlispor'da ise yeniler Cenk Gönen, Marvin Bakalorz ve Muris Mesanovic ilk 11'de şans buldu. Göztepe altyapısından yetişen ve 2004- 2005'te forma giyen Cenk, eski takımına rakip oldu.