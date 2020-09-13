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’den Lens hamlesi!

çalışmalarına devam eden ekiplerden 'den flaş bir hamle geldi. ekibinin Beşiktaşlı için harekete geçtiği öne sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
Göztepe’den Lens hamlesi!

Yönetimin teklif beklediği isimler arasında yer alan Lens için 'nin devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, kanat pozisyonu için Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Lens'e teklif götürdüğü ve menajeriyle temasa geçildiği bildirildi. Beşiktaş'ın gelecek her türlü teklifi kabul etmeye hazır olduğu ifade ediliyor.