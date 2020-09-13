Göztepe’den Lens hamlesi!

Yönetimin teklif beklediği isimler arasında yer alan Lens için Göztepe'nin devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, kanat pozisyonu için Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Lens'e teklif götürdüğü ve menajeriyle temasa geçildiği bildirildi. Beşiktaş'ın gelecek her türlü teklifi kabul etmeye hazır olduğu ifade ediliyor.