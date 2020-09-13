Sergen’den kötü haber!

Corona virüsü (Covid-19) belası Beşiktaş'ta son olarak teknik direktör Sergen Yalçın'a sıçradı. Tecrübeli çalıştırıcının son yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün kulüp sitesinde yer alan açıklamasında, "TFF'nin 'Futbola Dönüş Protokolü' çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, teknik direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" ifadeleri yer aldı. Sergen Yalçın'ın test sonucunun duyurulmasının ardından başta ezeli rakipler olmak üzere TFF ve pek çok Süper Lig takımından geçmiş olsun mesajları yağdı.

KASAPOĞLU'NDAN TELEFON

Yalçın'a geçmiş olsun diyenler arasında Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vardı. Kasapoğlu, Sergen Yalçın'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yalçın'dan sağlık durumu hakkında bilgi alan Kasapoğlu'nun, kendisine en kısa zamanda siyah-beyazlı takımın başına dönmesi temennisinde bulunduğu ifade edildi.