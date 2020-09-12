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kafilesi 'da!

'de ilk haftası zorlu bir derbiye sahne oluyor. Ligin ezeli 2 rakibi olan ile , bordo-mavililerin ev sahipliğinde karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip mücadele öncesi kentine ulaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:39
Beşiktaş kafilesi Trabzon'da!

, 'in ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşması için, Havalimanı'ndan 'a gitti.
Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, takım otobüsüyle saat 16.30 sıralarında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne giriş yaptı. Koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktör kafilede yer almadı. Yalçın'ın yerine yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiminde sahaya çıkacak Beşiktaş, saat 17.00'de uçakla Trabzon'a hareket etti.

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın Kompleksi'nde karşı karşıya geleceği mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.